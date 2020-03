"Ceea ce au facut doctorii pana acum e ireal!" Declaratii ingrozitoare din infernul din Spania! S-au inregistrat 838 de decese! Gica Craioveanu e uluit de IADUL de la Madrid

Situatie incredibila in Spania in plina pandemie.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic Spania, iar Gica Craioveanu este extrem de speriat de aceasta pandemie in conditiile in care in ultimele 24 de ore s-au inregistrat alte 838 de decese, fiind cea mai neagra zi de cand s-a instalat aceasta pandemie.

Spaniolii se afla de 16 zile in carantina, din momentul in care s-a declarat stare de urgenta si au recurs la tot felul de masuri din ce in ce mai dure. Pana in acest moment, s-au inregistrat 6600 de decese, dintr-un total de 79.000 de cazuri.

"Trebuie sa va spun ca situatia este in continuare una foarte, foarte grava. Deja s-au luat masuri fara precedent. Amenzile sunt foarte mari si variaza de la 600 la 3000 de euro! Nu se mai joaca nimeni. Ceea ce au facut doctorii pana acum, este ireal, credeti-ma. Mi-e si frica sa mai ies din casa. Daca ma duc la mai mult de un kilometru de casa, e deranj. Prima data, politistii nu-ti fac nimic, te iau doar in vizor si te atentioneaza. A doua oara, te amendeaza direct, nu mai stau la discutii cu tine. Nu semai hoaca nimeni, e prea grav.", a declarat Gica Craioveanu la Digisport.