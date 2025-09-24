Competiția va avea loc în zona centrală a orașului, cu startul și finish-ul în Piața Independenței, în fața Primăriei.

Organizatorii, ACS Elite Running, în parteneriat cu Primăria Brăila, Consiliul Județean și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, au pregătit probe pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire: semimaraton de 21,1 km, curse de 11 km, 7 km și 4 km, Family Fun Run pe 2,5 km, dar și curse pentru copii.

Evenimentul, derulat sub umbrela #BeActive – Săptămâna Europeană a Sportului, își propune nu doar să promoveze mișcarea în aer liber, ci și să sprijine cauze umanitare. Donațiile și taxele de participare vor merge către cinci organizații locale: Special Friends Brăila, Alerg pentru Răzvan, Organizația Trebuie Brăila, Asociația Rotary Brăila și ALIA – Asociația pentru Lupta împotriva AVC.

„Semimaraton Brăila este mai mult decât o competiție, este o sărbătoare a sănătății și solidarității”, a declarat Aurora Rizea, coordonator al evenimentului.

O sărbătoare a sportului de masă

Pe lângă traseele amenajate în inima orașului, participanții vor avea parte de sesiuni de încălzire cu instructori specializați, zone de susținere pentru spectatori și o atmosferă de festival sportiv.

Înscrierile se fac pe site-ul oficial al evenimentului: www.runbraila.ro

