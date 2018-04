Asa arata "salariul" celui mai periculos sef al Mafiei! Cati bani castiga pe luna celebrul John Gotti

Cati bani castiga pe luna din pariuri, trafic de droguri, santaj, taxe de protectie si camatarie.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

John Gotti a fost, fara doar si poate, cel mai cunoscut lider al mafiei americane. Acesta a ajuns celebru in presa, desi una din regulile mafiei este sa nu te expui in mass-media.

Gotti a fost seful celei mai puternice familii mafiote din New York, denumita Gambino, din 1985 pana 10 ani mai tarziu, desi a continuat teoretic sa fie "in functie" pana a murit, in 2002.

Atunci cand a venit la putere, in 1985, dupa ce l-a ucis pe fostul sef al familiei, Paul Castellano, clanul Gambino era cel mai puternic din USA si controla mare parte din New York, in fata celorlalte familii, Bonano, Lucchese, Genovese si Colombo. In scurt timp, Gotti a transformat familia intr-o mare fabrica de facut bani, reusind sa aiba un venit total de peste 500 de milioane de dolari in fiecare an.

Banii veneau din pariuri ilegale, trafic de droguri, santaj, diferite fraude economice, taxe de protectie si camatarie, Gotti fiind extrem de temut din cauza ca executa pe oricine nu se supunea ordinelor sale.

Din suma totala de 500 de milioane, Gotti incasa in jur de 12 milioane de dolari, conform mai multor martori care au depus marturie impotriva sa.

Portretizat in foarte multe filme, Gotti a fost jucat recent de celebrul actor John Travolta, in filmul intitulat "Gotti".

John Gotti si-a incheiat cariera pe strazi in 1992, cand a fost inchis pentru tot restul vietii, insa a continuat sa conduca familia de dupa gratii. A murit in 2002, dupa 4 ani de lupta cu cancerul de gat.