ULTIMA ORA! Anuntul momentului in Romania! Politia Capitalei a deschis ancheta in cazul vloggerului care a socat internetul cu declaratiile scandaloase 

O filmare cu vloggerul Alexandru Balan a scandalizat Romania, dupa ce barbatul a facut afirmatii cu adevarat socante.

Vloggerul care are 850.000 de urmaritori pe YouTube a scandalizat o tara intreaga cu afirmatiile facute la adresa minorelor. "Colo", dupa cum este cunoscut in mediul online a folosit un limbaj agresiv prin care descria ce le-ar face fetelor care se imbraca provocator.

Ulterior, a postat pe YouTube un clip in care isi cere scuze, insa situatia a capatat amploare, iar dupa sesizarea in masa a persoanelor publice, Politia Capitalei a decis sa deschida o ancheta.

"In urma informatiilor aparute in media, cu privire la anumite declaratii ale unui barbat ce activeaza in zona de online, Directia Generala de Politie a Munincipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu si a demarat verificari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept", precizeaza Politia Capitalei conform Mediafax.

Barbatul ar fi anchetat pentru instigare la harturiea minorelor.