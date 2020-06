Vloggerul roman cu 850 000 de abonati care a socat internetul! A spus ca minorele care se imbraca provocator merita violate: "La modul cu picioare-n gura!"

Discurs socant al vloggerului Alexandro Balan. Canalul sau de Youtube e urmarit de 850 000 de oameni!

Balan si-a scandalizat urmaritorii cu o serie de afirmatii incredibile. "Colo", cum e cunoscut in mediul onliune, le-a povestit prietenilor sai din online o experienta pe care a avut-o cu o minora, apoi a continuat:



"Eu, daca nu eram in nicio relatie cu nimeni, va spun singer, cat de sincer posibil, f***** toate copilele de 15, de 16 ani, credeti-ma pe cuvant!".

Abia apoi s-a declansat la adresa unei copile pe care a vazut-o pe strada, despre care spune ca merita sa fie abuzata.



"La modul cu picioare-n gura, s-o scuipi in gura, sa-i zici "cine-i taticul tau?', sa-i dai cu palme, s-o tii cu capul de pereti, sa-i pui piciorul pe fata. Eu am niste fetisuri mai ciudate, stii, gen, adica aleia se vedea ca-i place sarpele. Credeti-ma, astea nu trebuie iertate!", a spus Balan pe live-ul sau.

