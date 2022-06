Mutu își lansează cartea autobiografică la Cluj, unde va juca meciul de retragere. Mutu se va umple de bani. Evenimentul săptămânii va fi în weekend la PRO ARENA și pe VOYO.

Tun financiar dat de Adi Mutu

Mutu va primi 100 de mii de euro pentru cartea autobiografică, anunță gsp. „Revenirea din infern” e cartea în care Mutu a acceptat să vorbească despre cel mai greu moment al carierei. Chelsea l-a dat afară după scandalul de dopaj.

„M-am dus singur, am fost acceptat. După am fost respins pentru că n-aveam șapte ani împliniți, aveam 6 ani și 2, 3 săptămâni. Și am plâns la mama că de ce m-a născut mic”, a rememorat Mutu la PRO ARENA.

Mutu își face retragerea la Cluj, duminică, la Pro Arena. România antrenată de Hagi întâlnește selecționata lumii. Pe bancă starurilor va fi Prandelli, antrenorul preferat al lui Mutu.

„Mă ascultă (n.r. - picioarele), nu mai am viteza pe care o aveam odată, dar mă ascultă. Zilele astea m-am și antrenat pentru a putea juca decent. Decent la nivelul nostru pentru că avem și noi peste 40 de ani”, a mai spus Mutu.