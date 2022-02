"A stricat totul". Cum se poziționează Gigi Becali în scandalul dintre Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan 

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Reghecampf și implicarea fostei soții, Anamaria Prodan.

"Orice antrenor care a venit la FCSB s-a pus el. M-ați înțeles? A fost 0 în instalarea lui Reghecampf. Nimeni, niciodată nu m-a influențat cu un antrenor. El a reușit la Snagov și l-am pus. Anamaria are o simpatie aparte și știe să se bage sub pielea oamenilor. Pe urmă, strică tot. Eu o simpatizam. Călca la mine o femeie la palat? I-am zis lui Reghe să nu mai vină, mai râdeam cu ea. După a zis că mă uitam la ea, că ce fizic are, Doamne ferește! Am simpatizat-o, dar eu iubesc numai femei care sunt cu Hristos, călugărițe, frați, călugări. Nu pot să iubesc orice femeie.

"Am câștigat multe cu el"

Ea, după aia, a stricat totul. Pentru ce? Nu a avut niciun fel de aport. Pe Reghe voiam să-l iau eu. A demonstrat el. Mă știți, nici MM nu poate să mă influențeze să iau un antrenor, doar dacă îl mai întreb eu.

E adevărat, a doua oară m-a întrebat câți bani vrei să-ți dau ca să-l lași pe Reghe să plece. Puteam să cer 3-4 sute de mii, că avea clauză de 1 milion de euro. Dar am zis că am câștigat multe cu el și de data asta nu mai vreau bani. Și prima dată a negociat să îl las să plece cu 800.000 de euro, nu cu 1 milion de euro.", a declarat Gigi Becali în direct la PRO X.