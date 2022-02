"Am făcut foarte mulți bani în perioada Steaua". Suma câștigată de Laurențiu Reghecampf în cei doi ani de zile 

Actualul tehnician de la Universitatea Craiova a fost antrenor la FCSB în perioada mai 2012 - mai 2014, dar și în perioada decembrie 2015 - mai 2017.

Acesta a povestit că în primul mandat a câștigat o sumă importantă de bani, iar la finalul acestuia a plătit 800.000 de euro către Gigi Becali pentru a-l lăsa să plece la Al Hilal.

"Eu la Steaua am câştigat în doi ani de zile peste două milioane de euro. Eu am avut 20.000 de euro în primul an şi 25.000 de euro în al doilea an. Am câştigat din calificări şi bonusuri aproape un milion de euro. Bani pe care i-am plătit înapoi lui Gigi când m-am transferat la Al Hilal.

Am făcut asta cu drag, i-am dat 800.000 de euro lui Gigi Becali ca să plec. Aveam un contract, trebuia să îl ţin, dar am plătit ca să plec. Eu am făcut mulţi bani. Am făcut foarte mulţi bani în perioada Steaua", a spus Laurenţiu Reghecampf, în podcastul "Acasă la Măruţă".