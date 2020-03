A murit una dintre cele mai TINERE victime ale COVID-19! Femeia nascuse recent si a contactat virusul de la mama ei venita din Italia 

O femeie din Polonia a murit dupa ce a fost infectata cu COVID-19.

Una dintre cele mai tinere victime ale coronavirusului din lume este o femeie de 27 de ani, care nascuse doar cu cateva zile in urma. Raporturile din Polonia sunt ingrijoratoare, deoarece tanara femeie era in forma si sanatoasa atunci cand a murit.

Este a sasea persoana care moare din cauza virusului in Polonia. Conform Daily Star, femeie care nascuse in urma cu cateva zile primise confirmarea medicilor ca nu are probleme de sanatate.

Aceasta ar fi contactat virusul de la mama ei, care se intorsese recent din Italia, unde este centrul pandemiei de coronavirus. Identitatea femeii nu a fost dezvaluita.