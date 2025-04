Viața bate filmul! El e hocheistul ajuns de 15 ori campion mondial

Robert Tămîrjan este unul dintre cei mai medaliați sportivi români. El a cucerit anul acesta al 15-lea titlu mondial la categoria Para, în cadrul Winter Duathlon!

Pentru Robert, sportul este deja un mod de viață. A făcut hochei pe gheață, apoi ciclism, după care a descoperit triatlonul și duatlonul de iarnă. La acesta din urmă, își spulberă toți adversarii.

„Anul asta a început foarte bine, am reușit să obțin un titlu de campion mondial. În total, acesta e al 15-lea titlu de campion mondial al meu”, spune Robert Tămîrjan, pentru sportsnet.

Robert a practicat hochei înainte de a se îndrăgosti de ciclism

Începuturile sportive ale lui Robert trebuie căutate în copilărie, atunci când a practicat hochei pe gheață, sportul „rege” în zona Miercurea Ciuc, acolo de unde este el.

„Eu înainte să mă apuc de ciclism și triatlon am făcut hochei pe gheață. Am fost portar. Aveam 30 de kilograme de echipament, deci am avut ceva de mișcat” – Robert Tămîrjan, campion mondial Para Winter Duathlon.

Robert e fost ciclist de performanță

Fost ciclist de performanță, Robert spune că marele lui avantaj față de ceilalți concurenți e reprezentat de faptul că se descurcă foarte bine cu bicicleta pe zăpadă.

„Sporturile de iarnă mi-au plăcut mereu și sunt foarte bun la ele. Am reușit să mă perfecționez la schi fond și mai ales bicicleta contează foarte mult pe zăpadă, unde am foarte mare avantaj față de adversari. Mă și antrenez pe zăpadă încontinuu. Fac foarte multe antrenamente pe zăpada toată iarna. La noi în jur de Miercurea Ciuc găsim peste tot. În plus, eu fac ciclism din 2012, la nivel profesionist și la noi cum avem mereu zăpadă am fost obișnuit din prima. Am experiență și la făcut oameni de zăpadă” – Robert Tămîrjan, campion mondial Para Winter Duathlon.

Anul acesta va fi folosit de Robert pentru intrarea în formă pentru sezonul viitor, pentru că de atunci încep să se adune punctele pentru calificarea la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles.