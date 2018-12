Un medic din Timisoara a castigat ultramaratonul din Florida: "Am alergat 6 zile si 5 nopti!"

O romanca a alergat 100 de kilometri pe zi si a castigat ultramaratonul din Florida. E medic si daca avea probleme, isi acorda singura primul ajutor.

Mara e medic in Timisoara si de cinci ani s-a apucat serios de sport.

Reporter: "Cum reusesti sa imparti medicina cu alergatul?"

Mara Guler: "Foarte bine! Daca inainte pot sa spun ca mai uitam cate ceva, acum nu"

Romanca i-a dat pe spate pe americani la ultramaratonul din Florida. Nu doar ca a fost cea mai rapida femeie. Un singur barbat a scos un timp mai bun decat al ei.



"In 6 zile si 5 nopti am facut 653,39 de km cu 10 ore de pauza, practic, somn si 30 de ore de alte activitati. Greutatea a constat in faptul ca s-a alergat pe o bucla de 1,2 km cu 2 pante" povesteste Mara.

Mara isi face timp si pentru familie. Are o fetita de 12 ani.

"Si ea face sport. Nu ii place sa alerge, dar face inot si gimnastica" mai spune Mara Guler.