Un fost contabil, trecut pe la hochei si balet, si cu medalii la karate, e mai tare ca Phelps: "Am invatat 150 de copii orfani sa inoate!"

Un fost contabil, trecut pe la hochei si balet, si cu medalii la karate, e mai tare ca Phelps.

Romanul ii invata pe copii sa inoate in doar 3 zile.



Adrian Stanca si-a invins teama de apa la zece ani, cand a inceput sa faca inot. A fost un an contabil dupa ce si-a rupt coastele la schi. Adrian da lectii de inot dupa o metoda-minune invatata la Londra.



"Am invatat 150 de copii orfani sa inoate gratuit! Mi-au zis ca sunt Aquaman, dar nu avem plete ca el", a declart Adrian Stanca.