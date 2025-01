Fostul campion mondial Dorin Alupei a fost instalat, joi, în funcția de antrenor principal al loturilor naționale de canotaj seniori, masculin și feminin, rămasă vacantă după plecarea italianului Antonio Colamonici, informează Federația Română de Canotaj pe un site de socializare.

Dorin Alupei îl înlocuiește pe Antonio Colamonici



'În urma ședinței Comitetului Executiv al Federației Române de Canotaj din 15 ianuarie, Dorin Alupei a fost desemnat antrenor principal al loturilor de seniori masculin și feminin. Fost campion mondial și component de bază al lotului olimpic al României în anii '90, Dorin Alupei vine în această funcție cu o vastă experiență, atât ca sportiv, cât și ca antrenor. Suntem siguri că sub îndrumarea lui, sportivii vor continua să urce România pe cele mai înalte trepte ale performanței. Mult succes!', se menționează pe pagina oficială de Facebook a Federației Române de Canotaj.



În vârstă de 51 de ani, Dorin Alupei a făcut și până în prezent parte din stafful loturilor naționale, ca antrenor federal.



Ca sportiv, el a făcut a fost unul dintre componenții de bază ai lotului olimpic al României între anii 1990 și 2000. El are în palmares la Campionatele Mondiale două medalii de aur (patru plus unu), trei de argint (opt plus unu) și două de bronz (patru rame și opt plus unu). După retragerea din activitatea competițională a rămas în canotaj ca tehnician, fiind antrenor federal.



Antrenorul Antonio Colamonici a anunțat la finalul anului trecut că părăsește lotul olimpic de canotaj al României, el fiind prezentat ulterior în funcția de director tehnic în cadrul Federației Italiene de Canotaj.



Sub comanda lui Colamonici, lotul olimpic de canotaj al României a câștigat două medalii de aur și trei de argint la JO 2024, după ce obținuse o medalie de aur și două de argint la JO din 2021.