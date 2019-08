Un barbat a sarit sa bata o legenda din UFC! Totul s-a incheiat in cateva secunde: fostul campion din MMA a fost facut KO! VIDEO

O bataie in fata unui bar din Hawaii a avut un deznodamant neasteptat!

Legenda din UFC, BJ Penn, a incasat-o in fata unui bar din Hawaii! TMZ a publicat clipul in care se vede cum fostul campion, ajuns la 40 de ani, este trimis la pamant dupa ce o lovitura a unui barbat l-a izbit in barbie! Jurnalistii americani dezvaluie ca Penn si-a revenit si l-a trimis la pamant pe atacator!

Reprezentantii lui BJ Penn au emis un comunicat prin care dezvaluie ca agresorul a incercat in repetate randuri sa-l provoace, in timp ce Penn incerca sa dezamorseze situatia. Pana la urma, Penn a fost lovit neasteptat si trimis la pamant. Desi dezorientat, Penn s-a aparat si l-a oprit pe atacator.

BJ Penn a fost campion atat la categoria lightweight, cat si la cea welterweight in UFC, fiind creditat de Dana White ca fiind cel care a "construit diviza de 70 de kilograme".