Prezent la un eveniment al Agenției Naționale pentru Sport, campionul mondial a criticat din nou pasivitatea celor responsabili în privința modernizării bazinului de la complexul Lia Manoliu.



Sosit pe bicicletă la evenimentul "BeActive", Popovici nu s-a ferit să vorbească despre problemele cu care se confruntă sportul românesc. Înotătorul a subliniat că promisiunile de renovare a bazinului unde a atins performanțe istorice au rămas doar pe hârtie.



"Tot cu dezamăgire mă găsiți și azi"



Întrebat despre stadiul lucrărilor, campionul a oferit un răspuns tranșant, care reflectă frustrarea acumulată. "Păi tot cu dezamăgire mă găsiți și azi. Din câte știu, nu prea s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul Lia Manoliu, cel din interior, care are mare nevoie de renovare", a punctat Popovici.



Acesta a insistat că performanțele sale au fost obținute în ciuda condițiilor precare și că un mediu modern ar stimula apariția de noi talente. "O să vină iar aerul ăla, în care am reușit totuși să fac performanță, numai că sunt absolut convins că dacă am avea condițiile de top, cum sunt în alte țări și inclusiv în alte orașe, sunt convins că mult mai mulți copii ar avea șansa să concureze", a mai spus sportivul.



La final, David Popovici a avut și un mesaj pentru părinți, pe care i-a îndemnat să își apropie copiii de sport, în ciuda limitărilor infrastructurii: "Încurajați-vă copii să facă sport. Mergeți cu ei în parc, la bazin, pe terenuri. Luați-i și plimbați-vă cu bicicleta, pe puținii kilometri de pistă care există în București".

