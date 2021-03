Tempestini l-a batut pe campionul mondial de raliuri Mads Ostberg in Raliul Brasovului dupa o lupta FANTASTICA

Campionul national absolut en-titre de raliuri, Simone Tempestini, a castigat editia a 50-a a Raliului Brasovului.

Si-a adjudecat pentru a saptea oara consecutiv trofeul competitiei de sub Tampa, la capatul unei lupte duse la fiecare secunda impotriva campionului mondial din WRC, norvegianul Mads Ostberg.

Intr-o etapa in care era pentru prima oara in ultimii ani cotat cu a doua sansa la o cursa de pe plan intern, pilotul de la Napoca Rally Academy s-a duelat de la egal la egal cu Otsberg, campion en-titre in WRC2 Pro, pana la finalul probei a sasea. Dupa speciala de pe Babarunca, unde Tempestini a castigat cu un avans de 3,8 secunde, Ostberg a anuntat ca abandoneaza din cauza unor probleme tehnice la motor.

Pentru Tempestini a fost a saptea victorie consecutiva la Raliul Brasovului, care s-a impus cu un avantaj de 1 minute si 31,9 secunde in fata urmatorului clasat, coechipierul sau de la NRA, Bogdan Marisca. Podiumul etapei a doua din Campionatul National de Raliuri Betano a fost completat de sibianul Sebastian Barbu.

"Sunt mai bucuros pentru aceasta victorie decat pentru cea de acum doi ani cand am luat titlul aici. Mi-a placut duelul cu Mads, ne-am luptat la fiecare secunda, imi pare rau ca nu a fost dus pana la finalul raliului. Succesul de la Brasov ne da incredere ca putem castiga un nou titlu national, dar si pentru un parcurs bun in Campionatul European", a declarat Simone Tempestini.

Managerul de la Napoca Rally Academy, Marco Tempestini, s-a declarat incantat de succesul din acest weekend. "Faptul ca Simone s-a batut umar la umar cu un campion mondial, sustinut de o echipa de uzina, pe fiecare proba ne da incredere ca un roman poate face performanta la nivel international. Din pacate, in motorsport, o diferenta o face si materialul de concurs, insa suntem optimisti ca vom reusi sa creem o surpriza placuta in European", a afirmat managerul NRA.

O alta demonstratie de forta la Raliul Brasovului a fost cea a lui Norbert Maior, locul 3 la finalul sezonului trecut. Pe un Citroen DS3 R3T Max, net inferior modelelor R5 si Rally2, tanarul pilot in varsta de 22 de ani a castigat Grupa 2 Roti Motrice, desi la finalul primei zile a primit o penalizare de 5 minute pentru ca nu a putut lua startul pe ultima proba. In cele din urma, dupa o recuperare incredibila a urcat pe prima treapta a podiumului.