SPECIAL | O romanca e regina intr-un sport care a explodat in ultimii ani! Ce este WAKEBOARDINGUL: "Sa particip la Olimpiada ar fi rasplata suprema"

Pare incredibil, dar e adevarat! Avem o romanca numarul 1 in lume la wakeboarding! Adrenalina e viata ei, chiar daca isi aminteste toate cazaturile luate pe apa!

De doi ani, Ioana Goncea se bate cu cele mai bune fete din lume la wakeboarding pe cablu. Ea a terminat pe 5 ultimul concurs, dar a adunat puncte suficiente ca sa ajunga prima in lume!



Reporter: "Ce spun oamenii cand te prezinti? Zici: Buna, sunt Ioana, si sunt pe primul loc in lume la wakeboard?"

Ioana Goncea: "N-o sa ma prezint niciodata asa! (...) Sa particip la o Olimpiada ar fi o rasplata suprema"

Ioana a urcat prima data pe o placa la 7 ani. Ea a facut tenis, baschet si snowboard pana la wakeboarding.



"Este o senzatie unica, esti efectiv liber. Nu pot spune ca mi-a fost vreodata frica de apa. Nu, nu mi-a fost niciodata frica! M-am lovit cu pieptul de apa si am crezut ca efectiv mi s-a despicat pieptul in doua, dar n-am avut nimic", a mai spus Ioana Goncea.



La concursuri, Ioana a avut parte si de surprize.



"La un concurs a aparut un pui de crocodil in apa! Era micut, mi s-a garantat ca nu ma va ataca si nu voi pati nimic", a mai povestit ea.