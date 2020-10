S-au luat la BATAIE pe teren pentru o FEMEIE! Ceilalti fotbalisti au reusit cu greu sa-i desparta. Cazul care a socat America

Meciul de fotbal american dintre Los Angeles Rams si New York Giants s-a incheiat cu o rafuiala personala intre doi jucatori adversi.

Jalen Ramsey (Rams) si Golden Tate (Giants) au evoluat cu o incrancenare dusa la extrem, mai ales in duelurile directe pentru minge, iar la finalul partidei s-au luat la bataie chiar pe teren, fiind linistiti abia dupa interventia energica a colegilor de echipa.

Motivul pentru care Ramsey si Tate si-au spalat rufele in public e legat de o femeie. Mai precis de sora lui Tate, care a fost iubita lui Ramsey, acesta din urma parasind-o insa intr-un moment cand era insarcinata cu al doilea copil al cuplului.

"Nu sunt deloc multumumit de lipsa de respect pe care a aratat-o fata de sora mea, dar nu vreau sa intru in prea multe detalii", spunea Tate inainte de confruntarea cu Ramsey de duminica trecuta. "Traim intr-o societate in care oamenii ignoranti cred ca li se datoreaza explicatii fata de ce se intampla cu altii. Nu trebuie sa raspundem in fata nimanui pentru deciziile pe care le luam", a replicat Ramsey in presa americana.

