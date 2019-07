Romanii de la escalada se antreneaza sa devina campioni mondiali! Cate medalii au obtinut in Austria tinerii fara vedere

Si-au pierdut vederea, dar asta nu-i impiedica sa depaseasca orice obstacol.

Romanii de la escalada se antreneaza ca sa ajunga campioni mondiali. Tinerii nevazatori, pasionati de escalada, se antreneaza cate trei ore pe zi. Ei au apelat si la specialisti englezi. Cel mai medaliat roman are 22 de ani, s-a apucat de escalada in 2016 si a devenit instructor.



"Am avut ocazia sa invat oameni sa ajunga efectiv la sala. Sa ajunga de acasa pana la sala. Atunci cand ma catar, efectiv, ma concentrez doar pe miscari" a spus Razvan Nedu.



Inaintea mondialului, romanii au castigat cinci medalii in Austria.