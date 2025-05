Lotul Național de Paraclimbing al României a obținut o medalie de aur și două de argint la etapa Cupei Mondiale desfășurate la Salt Lake City (SUA), în perioada 20-21 mai 2025. Participarea la această competiție internațională a confirmat, încă o dată, poziția României în elita mondială a escaladei paralimpice.



Sportivii români care au concurat la această etapă au demonstrat, din nou, determinare, profesionalism și spirit de echipă. Deși podiumul a fost extrem de disputat, evoluțiile lotului au fost apreciate de organizatori și de ceilalți participanți, subliniind progresul continuu al echipei.



România a fost reprezentată de:



● Cosmin Candoi – categoria B3 – medalie de aur



● Răzvan Nedu – categoria B2 – medalie de argint



● Daniel Andrei – categoria B3 – medalie de argint



● Ionela Drăgan – categoria B3 – locul 5



● Liviu Matei – categoria AU3 – locul 7



● Ștefan Dogaru – categoria RP3 – locul 11



● Andrei Petraru – categoria RP1 – locul 12



Echipa tehnică care i-a susținut pe sportivi a fost formată din:



● Claudiu Miu – Antrenor Coordonator



● Antoaneta Barbu – Manager Lot



● Radu Ionescu – Antrenor



● Andrei Băț – Navigator/Instructor



● Constantin Voicescu – Kinetoterapeut/Navigator



Participarea la această competiție a reprezentat un pas important în pregătirea pentru viitoarele etape ale Cupei Mondiale și pentru Campionatele Mondiale de Paraclimbing, dar mai ales pentru Jocurile Paralimpice din L.A. din 2028. Experiența acumulată în cadrul unui eveniment de asemenea calibru este esențială pentru dezvoltarea performanțelor lotului național.



Cosmin Candoi, sportiv categoria B3: „Este prima competiție din sezon, ne bucurăm că anul acesta se face și clasamentul pe cupe overall. Au început să participe din ce în ce mai mulți sportivi, concurența a crescut, sportivii sunt mult mai motivați. Ne bucurăm că am avut mulți sportivi în finală, amenajarea a fost una foarte bună, ne-au plăcut mult traseele, a fost o competiție intensă pentru categoria B3, am avut mari emoții la fiecare mișcare de pe traseu. Anul acesta ne-am propus să obținem 11 medalii în sezonul competițional, miza cea mare fiind Campionatul Mondial din Coreea de Sud din luna septembrie, și iată că primele 3 au fost adjudecate cu succes!”



Claudiu Miu, Antrenor Coordonator: „Rezultatele din SUA reflectă nu doar nivelul sportivilor noștri, ci și munca continuă din spatele fiecărui antrenament. E o echipă care inspiră, iar Salt Lake City a fost încă un pas important pe drumul către Jocurile Paralimpice de la Los Angeles 2028.”

Antoaneta Barbu, Manager Lot: „Participarea la această etapă a fost mai mult decât o competiție – a fost un test de maturitate sportivă și de unitate. Le mulțumesc tuturor pentru dăruirea și determinarea de care au dat dovadă.”

Lotul Național de Paraclimbing este coordonat de Asociația Climb Again, care a fondat primul centru de terapie prin escaladă din Europa, în București, și care, din 2014, oferă sesiuni gratuite de escaladă terapeutică și suport psiho-emoțional pentru copii și tineri cu dizabilități.