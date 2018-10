Ponor recunoaste ca a vrut de multe ori sa renunte la sport! Nu si-a dorit sa ajunga gimnasta

Catalina Ponor a dus Romania pe cele mai inalte culmi ale gimnasticii feminie.

Catalina Ponor a povestit in cadrul unei emisiuni cum a trecut prin cele mai dificile momente din cariera.

"De multe ori am iesit din sala si am zis: << Gata! Ma duc in camera, imi fac bagajul si plec acasa>>"

Ponor a povestit ca nimic nu se compara cu momentele in care este pe podium.

"Te chinui o perioada, dar atunci cand esti sus pe podium, uiti de tot si vezi ceea ce trebuie", a declarat fosta gimansta.

Ponor a dezvaluit si care a fost "prima ei dragoste". Aceasta si-a dorit sa ajunga medic veterinar

"Eu imi doream foarte mult sa ajung medic veterinar. Eu iubesc animalele foarte mult", a spus Ponor.