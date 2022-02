Nu s-a mai văzut așa ceva până acum! Bătaia cu perne s-a mutat în ring! Noul sport din Statele Unite are ca premiu 5 000 de dolari pentru câștigător

Obișnuita bătaie cu perne din copilărie a fost transformată în sport profesionist de către americani. Recent a avut loc și primul campionat de bătăi cu perne, numit Pillow Fight Championship, organizat pe 29 ianuarie în Miami.

Noul sport a avut și un premiu pe măsură pentru cei care ieșeau învingători. 5 000 de dolari încasează câștigătorul, alături de o centură de campion.

La prima ediție a noului sport profesionist din Statele Unite ale Americii au participat 16 bărbați și 8 femei. La categoria feminină, câștigătoarea turneului a ieșit brazilianca Istela Nunes, în timp ce Hauley Tillman a fost încoronat câștigător, după ce l-a învins pe fostul luptător din UFC, Marcus Brimage.

IT’S A KNOCKOUT: Pillow Fight Championship crowns its first ever champions in Florida as the children’s pastime turns into a professional combat sport.

Each winner earned a title belt and $5000. https://t.co/EAhrTX6S2u pic.twitter.com/K2TDBGa144