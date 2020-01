Performanta fantastica pentru scrima romaneasca!

Ana Maria Popescu s-a impus in finala Grand Prix-ului de spada de la Doha. Ana a trecut in finala de italianca Mara Navarria cu 15-9. In parcursul ei perfect, Popescu mai trecuse de Camille Nabeth, Katrina Lehis, Jung Hyojung, apoi de Katherine Holmes in sferturi si de Tatiana Adriusina in semifinale.