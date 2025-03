Remus Achim, regizor 'Generația de Suflet': "Pot vedea povești de viață extraordinare, îl pot cunoaște pe Andrei Rațiu dincolo de cum l-au văzut la EURO pe teren"

Remus, cât de greu ți-a fost să pătrunzi în mintea componenților Generației de Suflet?

Nu mi-a fost greu pentru că voiam să văd altceva, eu am o experiență de știri de cel puțin 10-12 ani în care am văzut povești. Sportul are povești extraordinare, superbe și grele. Îți arată tot felul de repere, te inspiră poveștile din sport. Echipa națională a României până la traseul din calificări a fost - nu vreau să folosesc un termen dur - dar n-a fost încurajată, susținută, mereu a fost presiune pe ea. Știi mai bine pentru că ești jurnalist sportiv.

Mie tocmai asta mi-a plăcut pentru că ei au muncit foarte mult și dincolo de munca din teren, din meciurile propriu-zise. Ceea ce a făcut Edi Iordănescu cu ei și alți antrenori care au pregătit echipa asta... Fiecare fotbalist din actuala generație e un fel de erou pentru cine vede filmul ăsta și pentru cine vrea să facă un sport. Pentru că e foarte greu să faci performanță și să fii la nivel de națională.



Ce au de învățat din perspectiva ta cei care vor vedea filmul?

Pot vedea povești de viață extraordinare, îl pot cunoaște pe Andrei Rațiu dincolo de cum l-au văzut la EURO pe teren, vopsit albastru, 'Sonic', îl vor vedea pe omul Andrei Rațiu de azi, cum a ajuns cel de azi. Băiatul plecat din țară când avea șase ani, băiatul care a trăit în Spania... Te-ai aștepta să nu... OK aici e România, el a trăit acolo. El simte românește, e un român adevărat chiar dacă a trăit mulți ani în Spania. Și nu numai el... El are ceva deosebit, simte românește.

Remus Achim, regizor 'Generația de Suflet': "E un film documentar și am încercat să-i păstrez așa cum sunt ei, fără exagerări"

Dacă un prieten regizor ți-ar spune să-i recomanzi doi fotbaliști-actori pentru o comedie și pentru un film de acțiune, pe cine ai recomanda?

E greu pentru că ei sunt fotbaliști, e un film documentar și am încercat să-i păstrez așa cum sunt ei - autentici -, să nu alterez imaginea de sportiv, să văd struggle-ul din spatele lor. Am vrut ca oamenii să-i cunoască așa cum sunt, fără exagerări, fără preconcepții. Amândoi știm că în urmă cu mulți ani exista un soi de tabloidizare la fotbaliști... ce mașini mai au, ce tatuaje.

Generația asta nu mai e așa, nu mai e așa deloc, poate presa tabloidă are de pierdut, dar fanii sportului au de câștigat.

Câte nopți n-ai dormit?

În ultimele trei săptămâni, ultimele patru... Abia aseară (n.r.: - marți) am dormit liniștit pentru că am făcut toate livrabilele - au ajuns la VOYO, în server, la cinema. Chiar sunt multe nopți nedormite în spatele a două ore și 40 de minute conținut sportiv autentic, bun, premium sută la sută.

O ultimă întrebare-provocare. Transformă-te din regizor în om de PR pentru film. Cum l-ai descrie în trei cuvinte?

Excelent, senzațional și fabulos!