Invitat în emisiunea Poveștile Sport.ro, Mani Gyenes a vorbit despre mentalitatea de maratonist pe care a dezvoltat-o în cei optsprezece ani de când participă la Raliul Dakar.

În distanțe de 700-800 de kilometri de parcurs zilnic, de-a lungul a două săptămâni, în deșert, pilotul sătmărean își demonstrează tăria psihică și abilitatea de a tolera oboseala, durerea și frustrarea.

Mani Gyenes, despre modul în care abordează psihic o cursă de 800 de kilometri în deșert

„Psihic, trebuie să fii pregătit foarte bine, știind că ai zilnic, în două săptămâni de concurs, 700-800 de kilometri.

Dar eu mă mai uit în roadbook și știu, de dimineață, câți kilometri are proba specială. Dacă are, de exemplu, 450 de kilometri, iar eu sunt la kilometrul 200, atunci știu că, nu peste mult timp, va veni o realimentare, iar, acolo, pot să mă odihnesc, să îmi revin un pic, să mănânc o ciocolată, iar atunci mă mai liniștesc puțin.

Iarăși, ulterior, am încă două sute cincizeci de kilometri până la finish. Când vezi că ai așa mulți kilometri și deja ești obosit sau nu ești în forma cea mai bună, în ziua respectivă, într-adevăr, ești puțin demoralizat.

Face performanță, dar, în zilele bune, simte că se distrează

Dar dacă am un ritm bun și simt că azi am chef să mă dau cu motocicleta și m-am odihnit bine, am mâncat bine dimineața, atunci e chiar o plăcere să te dai și simți că faci timpi buni față de ceilalți concurenți.

Dar sunt și zile când nu prea am chef să mă dau, a fost o noapte grea sau a fost furtună de nisip, iar cortul mi s-a umplut de nisip.

În zile ca asta, nu am ce să fac. Știu că trebuie să termin cursa. În acea zi, ori merg mai încet, ori îmi asum mai puține riscuri sau, uneori, merg după un alt concurent și știu că toată ziua așa o să îmi fie ritmul.

Dar astea sunt 1-2 zile, maxim, în Dakar. Restul zilelor sunt mult mai bune,” a dezvăluit Mani Gyenes, în emisiunea Poveștile Sport.ro.