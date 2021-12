Mai există muniție și pentru 2022. Sportul în care România se bate de la egal la egal cu Asia. "Am revenit în laborator"

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, a declarat că visul unei medalii olimpice pentru organizaţia pe care o conduce s-a amânat din nou, la JO de Tokyo jucătorii români fiind în două rânduri (dublu mixt şi echipe feminin) la doar un meci de realizarea acestui obiectiv.

"A fost un an greu, aşa cum a fost pentru toate sporturile, pentru că această pandemie ne-a creat tuturor tot felul de inconveniente, amânări şi anulări de competiţii interne şi internaţionale. De aceea poate că şi pregătirea a avut de suferit, pentru că eram opriţi din activitate de tot felul de lucruri care se întâmplau de la o lună la alta.

Inclusiv pregătirea loturilor naţionale şi olimpice a fost destul de grea, pentru că programam ceva azi şi de cele mai multe ori amâna sau anulam peste o săptămână. Am fost tot timpul mai mult în modificări decât în planificări. Din păcate, visul unei medalii olimpice se amână din nou. Este un obiectiv pe care într-adevăr nu l-am putut realiza, dar consider că la Tokyo am fost foarte aproape.

Am avut două locuri cinci, aşadar am fost la un meci de a juca semifinala şi automat de medalie. Noi spunem că poate nu facem ceva bine sau poate ne trebuie ceva în plus. Nu ştim încă, acum am revenit în laborator, am luat lucrurile de la început pentru ciclul următorul olimpic, pentru ca în 2024 să realizăm în cele din urmă acest obiectiv, această medalie olimpică care lipseşte tenisului de masă românesc", a declarat Romanescu.

"Noi avem încredere că la Paris putem obţine această medalie, avem o generaţie bună, sportivi de calibru care confirmă în competiţiile internaţionale majore. Suntem mereu destul de aproape de asiatici, pentru că în Europa am demonstrat că suntem între primele două sau trei echipe sau chiar cei mai buni...

Asta chiar dacă nu importăm jucători de origine asiatică aşa cum fac alţii. Iar o dovadă este că noi cu fetele am jucat în ultimii 12 ani fiecare finală de Campionat European. Unele finale le-am pierdut, pe altele le-am câştigat... anul acesta la Cluj am pierdut în faţa Germaniei, dar nu am fost departe de a câştiga titlul. Se mai întâmplă, mai ales că noi veneam după Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar fetele nu se simţeau chiar confortabil. Nu suntem atât te supăraţi, pentru că generaţiile de juniori şi cadeţi au reuşit medalii importante, ne batem cu asiaticii de la egal la egal la aceste grupe de vârstă.

Viitor există şi o spun cu toată tăria, avem 4-5 băieţi de calibru, aşa cum şi la fete generaţia din urmă este pregătită. Echipa de fete Eliza Samara, Daniela Dodean şi Bernadette Szocs are şi ea rezerve de calibru", a adăugat Romanescu. Agerpres