L-a cunoscut pe Mike Tyson si si-a facut TATUAJ ca marele boxer: "Este minunat sa ai un asemenea IDOL!"

Un roman este cel mai mare fan al lui Mike Tyson! El si-a tatuat fata exact ca Tyson!

Marius Visan a fost campion european la box si a ramas cu ceva dupa intalnirea cu Tyson. Romanul si-a facut un singur tatuaj, identic cu al lui Tyson.

"Mi l-am dorit mult. Dupa ce l-am vazut la dansul mi-a placut teribil de mult ideea in sine. Am ajuns intr-adevar sa ne strangem mana. Atunci cand ai un astfel de idol, da este minunat. Si cu atat mai bine ca am acest tatuaj, ca multi stau la distanta. Pana sa cunoasca omul din spatele tatuajelor, unii judeca tatuajul" spune Visan.

Acum, Marius este antrenor de fitness si autoaparare.

"Pana sa ajungem sa dezvoltam aici (arata spre muschii sai), cel mai important muschi din corp trebuie sa fie acesta" a spus Visan aratand spre cap.