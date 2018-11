"Incetati cu chestia asta!" Cavani a rabufnit cand a fost intrebat despre conflictul cu Neymar! Ce a spus dupa meciul cu Franta

Relatia dintre Edinson Cavani si Neymar a fost in centrul atentiei imediat dupa transferul brazilianului la PSG.

Atacantul celor de la PSG, Edinson Cavani, le-a transmis jurnalistilor francezi sa nu mai sugereze ca relatia dintre el si Neymar este una proasta. Dupa partida amicala de saptamana trecuta dintre Brazilia si Uruguay, Cavani a primit cartonas galben dupa o intrare la colegul sau de la club. Cavani a protestat, sugerand ca nu a existat contact si a aruncat mingea dupa Neymar dupa ce l-a ajutat sa se ridice!

Cavani a parut sa ii spuna ceva lui Neymar dupa acel moment, insa la finalul acelei partide a negat un conflict. Cavani a fost intrebat din nou despre situatie dupa partida de marti seara contra campioanei mondiale, Franta, iar Cavani si-a pierdut cumpatul.



"Trebuie sa incetati cu chestia asta. Voi, media, creati ceva din nimic. In afara terenului, fiecare are propria lui viata. In interiorul clubului, toata lumea lucreaza pentru acesta" a spus Cavani pentru L'Equipe.