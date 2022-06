O înotătoare americană a fost aproape de tragedie la Campionatul Mondial de la Budapesta, după ce i s-a făcut rău în timpul probei. Anita Alvarez (25 ani), înotătoare din Statele Unite ale Americii, participantă la probele de înot artistic, a trecut prin clipe de coșmar.

Tânăra se afla în timpul probei la individual, când și-a pierdut cunoștința și a leșinat, scufundându-se. Anita a ajuns la fundul bazinului, însă a avut noroc cu puterea de reacție a antrenoarei sale, Andrea Fuentes (39 ani), care a sărit în apă și a salvat-o.

După incident, Andrea Fuentes a oferit detalii despre momentul care se putea transforma într-o tragedie, acuzând salvamarii că nu intenționau să sară să îi ajute eleva.

„A fost o sperietură îngrozitoare. A trebuit să sar pentru că salvamarii nu făceau asta. M-am speriat pentru că nu respira, însă acum este bine. A avut apă în plămâni, însă imediat ce a început să respire totul a fost ok.

S-a simțit ca o întreagă oră. Am spus că ceva nu e bine, am țipat la salvamari să intre în apă, însă nu m-au auzit sau nu au înțeles ce le spuneam. Nu respira...am intrat cât de repede am putut, ca și cum aș fi fost într-o finală olimpică”, a declarat Fuentes conform Firstpost.

???? Susto en el Mundial de Natación. Esta es la secuencia del rescate de la nadadora artística Anita Álvarez, quien se desmayó al finalizar su rutina. Fue su entrenadora Andrea Fuentes quien, sin pensarlo, se lanzó con ropa de civil a rescatarla.@Pueblaonline pic.twitter.com/MOeRW7dVtC — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 22, 2022

Echipa de înot a SUA a emis un comunicat în care a anunțat că Alvarez este stabilă. Antrenoarea, Fuentes, medaliată olimpică de patru ori, a dezvăluit că înotătoarea a leșinat din cauza efortului depus în timpul exercițiului.

Anita Alvarez a mai leșinat o dată, anul trecut, în timpul calificărilor pentru Jocurile Olimpice. Fuentes a mai dezvăluit că în funcție de indicațiile medicilor, Alvarez plănuiește să se odihnească joi, iar vineri să participe la proba pe echipă.