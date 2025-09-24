România - Ungaria s-a disputat în Sala Polivalentă din Craiova.

Imediat după startul confruntării, partida a fost suspendată după ce o parte a galeriei, deranjată, potrivit surselor as.ro, de o defecțiune a tabelei de marcaj care afișa "Ungaria - Ungaria", a început să adreseze injurii și scandări xenofobe la adresa oaspeților.

45 de minute a fost blocat meciul, iar în cele din urmă s-a reluat după intervenția jandarmeriei (DETALII AICI).

Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria

Presa din Ungaria a urmărit acțiunile din meciul de la Craiova și a scris un articol despre incidentele din startul barajului.

România a fost învinsă în turul barajului săptămâna trecută cu 2-3 la Debrecen. Partida, la fel ca returul de la Craiova, a fost transmisă la Pro Arena și pe VOYO.

”Cu gazdele în avantaj, 1-0, meciul de futsal masculin România–Ungaria, returul barajului pentru Campionatul European de miercuri seară, a fost întrerupt temporar în minutul șase din cauza unei revolte în tribune.

O parte dintre suporterii gazdelor s-au luat mai întâi la bătaie între ei și cu jandarmii, mai mulți au fugit pe teren, apoi au explodat petarde, iar mai târziu grenade fumigene și cu torțe, astfel că arbitrii au întrerupt imediat partida, iar cele două echipe au mers la vestiare.

În cele din urmă, după o pauză forțată de peste treizeci de minute, jocul s-a reluat, însă arbitrii și oficialii delegați de forul european i-au informat pe organizatorii locali că, în cazul unor noi incidente, meciul va fi întrerupt definitiv”, a scris Nemzeti.

