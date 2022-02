Nu a reușit în fotbal și în modă, acum se vrea bucătar! Fiul lui David Beckham se face de râs pe internet

Brooklyn Beckham (22 ani), fiul fostului fotbalist David Beckham și al cântăreței Victoria Beckham, și-a lansat seria culinară "Cookin' With Brooklyn", produsă de compania Wheelhouse DNA și transmisă de rețelele de socializare Facebook și Instagram, unde tânărul are 13.1 milioane de următori.

Un episod al emisiunii sale costă 100.000 de dolari!

Însă, deși producerea fiecărui episod costă 100.000 de dolari și are invitați celebri, fiul fostului fotbalist este criticat pentru că a decis să facă un show într-un domeniu în care nu are niciun fel de talent sau cunoștințe aprofundate.

În episodul în care a arătat cum se face un sandviș, el ar fi fost ajutat de 62 de ajutoare, consultanți și membrii ai echipei, inclusiv un producător culinar care aprobă rețetele, cinci cameramani și nouă producători.

"Este pentru arta culinară, ce a fost mama sa pentru cântat"

"El nu a făcut decât să pună maioneza aioli pe covrig, restul ingredientelor au fost gătite de alții. Nu știe să frigă o bucată de pește, nu are cunoștințe de gătit. În rest, aduce mereu vorba de taică-su, de familia sa. E pentru gătit ceea ce a fost Posh Spice, mama sa, pentru cântat. Zero talent.

Trebuie să îi fie arătate lucrurile de bază și are o fițuică cu expresii de chef de pe care se inspiră. Mai întâi, Victoria a încercat să îl ajute să își facă un nume în fotografia de modă. Acum, cu gătitul, îl ajută Gordon Ramsey, un prieten de familie. El i-a sfătuit familia să bage cât de mulți bani pot în producție, ca să acopere lipsa de cunoștințe", a declarat o sursă din anturajul emisiunii sale pentru NY Post.

A ratat cu fotbalul și fotografia de modă, acum se vrea chef

Broklyn Beckham e la a treia încercare de a ieși din umbra celebrilor săi părinți, David, fost fotbalist la Manchester United, Real Madrid, AC Milan, PSG, LA Galaxy și naționala Angliei, și Victoria, componentă a trupei teen pop Spice Girls, la modă în anii 90, actual designer vestimentar. Tatăl său deține clubul de fotbal Miami Inter FC și are o avere estimată la 450 de milioane de dolari.

Mai întâi, el a jucat fotbal la academia lui Arsenal, dar a pus rapid ghetele în cui, în 2015, după ce "tunarii" nu i-au oferit un contract pentru ultimii ani de juniorat. Ulterior, el a fost model și ambasador pentru telefoanele Huawei. În 2016, a început să studieze fotografia și mass-media la un colegiu privat din Londra și la Parsons School din New York, ultima locație părăsind-o după mai puțin de un an. În 2017, a lansat albumul foto "What I See", care conține 300 de fotografii personale, printre care și câteva cu părinții săi.

Se va căsători cu o actriță, fiică de miliardar

Puștiul este logodit cu actrița Nicola Peltz (Bates Motel, Transformers: Age of Extinction, The Last Airbender, Affluenza), fiica miliardarului american Nelson Peltz și sora actorului Will Peltz și al fostului hocheist Brad Peltz. Cei doi se vor căsători pe 9 aprilie, la Miami, dar locuiesc într-o vilă de 10.5 milioane de dolari din Los Angeles, unde băiatul își filmează și încercările de gătit.

A fost aspru criticat pentru că vrea să fie bucătar fără studii

După ce a fost invitat la emisiunea "The Late Late Show with James Corden", prezentatoarea tv Ulrika Jonsson a scris un editorial în The Sun în care a spus că "îmi pare rău de prietenii și colegii din industria ospitalității, care s-au pregătit îndelung să devină chef și care meritau să fie invitați în emisiunea lui Corden, înaintea începătorului Brooklyn. Sunt sigură că nu am fost singura persoană care s-a gândit la nepotism și avantaj nemeritat. Nu este de mirare că acest tip de expunere generează gelozie și frustrare".

Episodul la care se referă Jonsson s-a întâmplat în octombrie 2021, când Brooklyn a fost atacat virulent online și ridiculizat, pentru că a fost invitat în emisiunea "Today Show" de la NBC, unde a pregătit un sandviș cu bacon, ou și cârnați, dar totul în afară de ouă fusese pregătit dinainte de alți bucătari și el doar a asamblat ingredientele.

David Beckham, trei băieți fotbaliști, dar fără prea mare talent sportiv

David și Victoria Beckham s-au căsătorit pe 4 iulie 1999, după doi ani de relație, fiind foarte populari în Marea Britanie, unde cuplul era alintat "Posh and Becks". Cei doi au împreună patru copii: fii Brooklyn Joseph (22 ani), Romeo James (19 ani) și Cruz David (17 ani) și fiica Harper Seven (10 ani).

Deși este o legendă a lui Manchester United, toți cei trei băieți ai lui Beckham au jucat la academia lui Arsenal. Atacantul Romeo a evoluat puțin și la juniorii lui Inter Miami FC, clubul tatălui său din MLS, iar acum este legitimat la Fort Lauderdale FC, MLS Next Pro, în liga a treia americană, echipa secundă a clubului din Miami. Cruz joacă fotbal pentru echipa Millfield School și este cântăreț și chitarist.