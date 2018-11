FABULOS! Ce face Duckadam cu replica Cupei Campionilor de la el din sufragerie: "Daca bagi mana dupa ei, s-au terminat!" Cum a devenit portar

Cupa Campionilor a devenit pusculita lui Duckadam.

Zilnic baga mana in trofeul cucerit in 86. Duckadam are acasa o replica a trofeului castigat de Steaua acum 33 de ani.

"Eu acolo tin banii. Rezerva de bani! Da, rezerva de bani! Asa repede se consuma ca bagi mana dupa ei si s-au terminat" a povestit Duckadam.

Duckadam dezvaluie cum s-a facut portar. "Daca nu mi placea sa alerg, m-am pus in poarta! Si imi placea sa ma arunc pe jos. Sigur mamei mele nu i-a placut acest lucru ca veneneam cu hainele rupte si murdare" a povestit Duckadam.

Pe 1 decembrie, la stirile din sport de la Pro TV, Duckadam povesteste de ce si-a dat tot salariul pe lumanari la revolutie.