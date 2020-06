Este oficial! MECIUL DECENIULUI va avea loc! Cand se infrunta Anthony Joshua si Tyson Fury 

Anthony Joshua si Tyson Fury au ajuns la un acord.

Promoterul Eddie Hearn a declarat ca cei doi boxeri s-au inteles pentru a se infrunta in 2 meciuri.

"In principiu s-a rezolvat. Baietii s-au inteles sa se bata de 2 ori. Am facut un progres fantastic in ceea ce priveste organizarea acestei confruntari. Nu au semnat contractul inca, mai sunt de pus la punct niste aspecte financiare. In rest, mai ramane doar sa stabilim data si locul", a declarat reprezentantul lui Joshua pentru Sky Sports.

Potrivit aceleiasi surse, primul meci s-ar putea desfasura mai devreme decat preconizeaza fanii. Lupta celor 2 britanici ar urma sa aiba loc vara viitoare.

Anthony Joshua detine centurile WBA, IBF, WBO si IBO, iar Tyson Fury a devenit campion mondial dupa ce l-a invins pe Deontay Wilder, boxer pe care il va reintalni la finalul acestui an intr-o a treia confruntare.