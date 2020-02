SE INTAMPLA! Cel mai TARE MECI AL GREILOR, DUELUL CAMPIONILOR: Tyson Fury vs Anthony Joshua! Cand ar putea avea loc meciul

Anthony Joshua vs Tyson Fury s-ar putea intampla mai repede decat se asteapta fanii.

Dupa ce l-a distrus pe Deontay Wilder si a devenit campion mondial la categoria grea din box, pe Tyson Fury il asteapta un meci greu, impotriva co-nationalului sau, Anthony Joshua, dupa cum a scris Eddie Hearn, reprezentantul lui Joshua.

Wilder are optiunea de a cere revansa cu Fury, insa Eddie Hearn vrea sa ii vada pe cei doi britanici in ring, in unul dintre cele mai asteptate meciuri. Anthony Joshua detine centurile WBA (Super), IBF, WBO si IBO.

Eddie Hearn a lasat de inteles prin ultimele sale postari, ca meciul dintre Joshua si Fury este posibil. Acesta i-a raspuns unui fan care a spus ca nu exista vreo sansa ca Hearn sa il lase pe Joshua in apropierea lui Tyson: "Desigur ca il las! Iar AJ isi doreste mult asta...lupta asta ar trebui si se va intampla in acest an".

Ofcourse I am! And AJ wants it bad..this fight is gonna and has to happen this year! — Eddie Hearn (@EddieHearn) February 23, 2020





Acesta a mai scris ca nu este nevoie de un al treilea meci intre Fury si Wilder, iar meciul cu Joshua s-ar putea sa se joace in vara.

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed — Eddie Hearn (@EddieHearn) February 23, 2020