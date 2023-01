Însoțit de iubita sa, Taisia, dublul campion mondial şi european la înot David Popovici a afirmat referitor la posibilitatea ca el să plece să studieze în afara ţării după terminarea liceului, că nu ştie ce îi rezervă viitorul şi că nu are alte planuri decât să continue alături de echipa sa.

David Popovici: "Dacă mă pierde România? Nu de la mine a venit, nu am planuri"

"Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul", a afirmat sportivul român, potrivit Agerpres.

"Sunt bucuros să fiu aici, să accept acest premiu, dar sunt foarte bucuros că am reușit să vă fac mândri în acest an. Sunt convins că voi reuși în continuare să vă fac mândri. Le mulțumesc celor care mi-au fost aproape, sunt unii dintre cei mai importanți oameni din viața mea. Vreau să-i invit pe scenă pe antrenorii mei, Adrian Rădulescu, Dragoș Luscan și Valentin Grigoraș", a spus David Popovici, după ce a câștigat premiul pentru sportivul anului.

Preşedinta Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, afirmase că David Popovici a primit multe oferte de a studia de la universităţi din străinătate după terminarea liceului şi că acesta ar urma să ia o decizie în cel mai scurt timp.

Prezent la la Gala Sportivul Anului 2022, organizată de Ministerul Sportului, care are loc la Opera Naţională, Popovici a afirmat că se bucură de nominalizarea pentru titlul de sportivul anului: "Mă bucur că sunt aici, lumea este îmbrăcată frumos, este frumos. Este mai multă lume decât mă aşteptam. Încă un eveniment la care mă bucur de atmosferă şi dacă voi câştiga voi accepta trofeul cu bucurie".

Pentru 2023, Popovici îşi doreşte să se pregătească cât mai bine pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024.

"A fost un an foarte bun care îmi dă speranţe că mulţi ani de acum încolo voi avea foarte multe reuşite, pentru că eu cred că am găsit reţeta. Anul acesta, 2023, este mult mai puţin plin. Am doar două concursuri importante, Mondialele din Japonia şi apoi în decembrie Europenele în bazin scurt de la Otopeni. Îmi doresc să am rezultate cât mai bune acolo, să mă pregătesc cât mai bine, pentru că e anul de dinaintea Olimpiadei şi îmi doresc să mă pregătesc cât mai bine pentru jocurile care urmează la Paris", a mai spus David Popovici.

"Gala Sportivul Anului 2022", organizată de Ministerul Sportului, este un eveniment în cadrul căruia sunt premiaţi cei mai buni performeri ai anului trecut.