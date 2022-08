Tânărul înotător român a obținut aurul în proba de 100 m liber, însă, asta nu este tot. David Popovici a reușit să doboare recordul mondial al lui César Cielo Filho (46,91) cu timpul de 46,86.

Pe lângă reuștia de la proba respectivă, campionul european și-a trecut în CV aurul și la 200 m liber. Popovici ar fi putut participa și în finala de la 400 m liber, însă a luat decizia de a se retrage din cauza oboselii.

Într-un interviu pentru Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, înotătorul a vorbit despre maniera în care a sărbătorit doborârea recordului mondial. Popovici a remarcat faptul că a comandat pizza și a băut suc în camera de hotel din seara respectivă.

David Popovici: „Așa sărbătorim noi”

„Nu prea am sărbătorit în adevăratul sens al cuvântului, însă în seara cu recordul mondial am comandat niște pizza la hotel, am pus masa de masaj pe hol și am întins pizza pe masă. Am băut niște apă, niște suc și cam asta a fost. Au fost forte puțini oameni - eu, echipa și părinții mei. Așa am sărbătorit noi.”, au fost cuvintele lui David Popovici

David Popovici, record mondial la 100 m liber!

David Popovici a făcut o cursă fenomenală în finala de la 100 m liber de la Roma și a luat aur cu timpul de 46,86 - nou record mondial - prin care a corectat vârful stabilit de brazilianul Filho (46,91) la CM de la Roma, în 2009.

Elevul lui Adrian Rădulescu a întors al doilea după 50 de metri, în urma francezului Grouset, însă a avut o a doua lungime de bazin formidabilă. A tras tare și a trecut pe primul loc, apoi s-a distanțat uluitor pe ultimii 25 de metri!