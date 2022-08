David Popovici, mărturisiri din culise: „Eu sunt praf la asta” Ce sport îi displace înotătorului român

David Popovici a câştigat în 2022 medaliile de aur la 100 m liber şi 200 m liber la Campionatul Mondial şi la Campionatul European de seniori şi patru medalii de aur şi una de argint la CE de juniori (50 m liber. 100 m liber, 200 m liber, ştafetă 4x100 m liber / ştafetă combinată 4x100 m

Pentru tânărul înotător român urmează Campionatul Mondial de natație pentru juniori de la Lima, Peru. Însă, înainte de a pleca în America de Sud, David Popovici a participat în cadrul unui podcast și a mărturisit că nu este bun deloc la biliard.

Popovici: „Eu sunt praf”

„Eu sunt praf la biliard! La 4 ani, părinţii mei, după recomandarea medicului ortoped, au ales să mă ducă la înot. Aveam şi foarte multă energie, nu ştiau cum să mă ajute să scap puţin de ea şi să le uşureze şi lor viaţa.

Sperau ca înotul să mă obosească, dar, dimpotrivă, eram şi mai entuziasmat. Aveam şi mai multă energie. N-a fost ceva bun pentru ei (râde). Bine, a fost ceva bun. Am înotat doar vara până la 7 ani.

Atunci am ales să fac perfomanţă. Adică să înot mai des, mai mult. Am avut spiritul ăsta competitiv în mine de când mă ştiu şi voiam să merg la concursuri să mă întrec cu alţii şi să le arăt ce am mai bun.”, au fost cuvintele lui David Popovici la podcastul "Fair Play".

David Popovici, record mondial la 100 m liber

David Popovici a făcut o cursă fenomenală în finala de la 100 m liber de la Roma și a luat aur cu timpul de 46,86 - nou record mondial - prin care a corectat vârful stabilit de brazilianul Filho (46,91), la CM de la Roma, în 2009.

Elevul lui Adrian Rădulescu a întors al doilea după 50 de metri, în urma francezului Grouset, însă a avut o a doua lungime de bazin formidabilă. A tras tare și a trecut pe primul loc, apoi s-a distanțat uluitor pe ultimii 25 de metri!