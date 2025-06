Ce au spus ungurii, după performanța reușită de David Popovici: „Fără îndoială”

David Popovici, uluit de ce a reușit la Samorin

Revenind la cursa de astăzi a lui David, ea a produs rezultatul său cel mai bun de până acum, în proba de 100 de metri liber. Până să facă acest record european, Popovici avusese cel mai bun rezultat, la 100 de metri liber cu timpul de 46,86 secunde. Acum, el a tăiat 15 sutimi din precedentul său Personal Best. Această performanță l-a uluit și pe înotătorul de la CS Dinamo.

„Timpul e unul foarte bun, clar, suntem foarte bucuroși. Dar ce ne-am dat seama imediat după, când îmi luau un pic de sânge pentru analize, se uita antrenorul meu pe split-urile celor două 50-uri și am văzut că am mers în sfârșit pe a doua lungime sub 24 de secunde. Adică, sunt primul om care a mers sub 23 pe prima lungime și sub 24 pe a doua, ceea ce pentru noi înseamnă și mai mult decât timpul de 46,71. Chestii de tocilari, mici detalii de-ale noastre. N-am pregătit mai nimic, nu ne-am antrenat prea mult pentru această competiție. Am încercat pe cont propriu să-mi dau seama ce e diferit la competiția asta. Și am ajuns la o concluzie simplă: sunt liniștit, sunt bine cu viața mea, lumea din jurul meu e bine, familia e sănătoasă, prietenii sunt alături de mine. Cât timp am asta, mă pot concentra pe ce am de făcut. Am auzit și o tobă, chiar dacă nu e cea mai mare tribună din lume, s-a simțit de parcă erau mult mai mulți oameni, datorită celor mulți români. I-am auzit pe toți“, a spus David Popovici.