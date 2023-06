Ce a făcut David Popovici în finala de la 100 m la Cupa României, unde a intrat cu al treilea timp: "Atât am putut"

Dublul campion mondial şi european s-a impus clar în proba de 100 m liber, la Cupa României. David Popovici a fost cronometrat cu timpul de 47.85, fiind cu două secunde şi jumătate mai rapid decât al doilea clasat, Mihai Gergely (CSM Constanţa), 50.34, şi decât al treilea clasat, Constantin George Alexandru Stoica (CSM Constanţa), 50.44.

Obiectivele lui David Popovici pentru următoarele competiții

După cusa câștigată la 100 m liber, înotătorul român a tras câteva concluzii despre succesul obținut, dar a vorbit și despre ceea ce își propune pentru viitorul apropiat.

"A fost o cursă OK, potrivită stadiului în care ne aflăm. Nu aveam absolut nicio așteptare. Sunt mulțumit că am coborât sub 48 de secunde. În curând, dacă nu mă înșel, o să obțin cele mai multe curse de 100 m încheiate în mai puțin de 48 de secunde. Le adun acolo. Singurul target era să înot cât de repede pot. Atât de repede am putut în după-amiaza asta, e perfect, e OK.

Mă reîntorc la Roma pentru un concurs important. Abia aștept să mă întorc în bazinul ăla, pentru că am amintiri frumoase. O să intru la 100 m și 200 m liber sigur. Atât vreau. Acolo am așteptări un pic mai ridicate. Am doar două concursuri importante vara aceasta, acela de la Roma și, mai ales, Mondialele. Cupa României a fost numai de verificare. La Roma va fi tot de verificare, plus încă un pic mai mult efort. Nu mă gândesc la un record mondial, nici când l-am făcut pe acela nu m-am gândit. Ideea e să fii consecvent, să ai răbdare, să lucrezi la detalii în fiecare zi și, când te aștepți mai puțin, se va întâmpla", a spus acesta.