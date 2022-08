În competiție s-au înscris amatori și profesioniști, ce au concurat pe trei trasee dezvoltate de specialiști, unul dintre ele fiind dedicat și copiilor de peste 10 ani. Mai mulți sportivi, vedete și vizitatori au fost prezenți în Race Village-ul amplasat în Piața Constituției, pentru a descoperi povestea Tour de France, începută în urmă cu aproape 30 de ani.

• Evenimentul va fi organizat și în 2023

Prima ediție L’Étape România by Tour de France a însemnat, pe lângă o mare desfășurare de forțe, și o mare realizare pentru comunitatea iubitorilor acestui sport, reușind să pună pe harta internațională a ciclismului și țara noastră. Cei prezenți au putut descoperi mix-ul unic între experiența de top oferită de brandul Tour de France și atmosfera unui festival de ciclism.

Spre deosebire de clasicul Tour de France, L’Étape reprezintă o competiție destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze pe bicicletă de șosea sau mountain bike. Evenimentul a înglobat trei curse destinate tuturor abilităților: City Adventure – 14 km, unde s-au putut înscrie și copii de peste 10 ani, The Ride - 42 km și The Race - 85 km. Din cei peste 1.350 de concurenți ce au pedalat duminică în Bucureștiul fără trafic, 270 au fost înscriși la cursa de 14 km, în timp ce celelalte două curse mai competitive, The Ride de 42 km și The Race de 85 km, au provocat peste 1.080 cicliști să se alinieze pentru a porni pe străzile Bucureștiului fără trafic.

Câștigători, cifre notabile, tradiție & legendă:

• Tradiția L’Étape face ca primii sosiți la masculin/feminin în cursa The Race de 85 km să primească celebrul tricou galben, simbol al victoriei, excelenței și determinării. Acesta a fost câștigat în acest an de Eduard Grosu și de Maria Ecaterina Stancu, campionii ediției.

• Cel mai bun timp la masculin/feminin pe secțiunea de SPRINT (300m) a determinat câștigătorii tricoului verde, marcă a îndrăznelii, vitezei și explozivității. Aceștia au fost Eduard Grosu, care a parcurs distanța în 17 secunde și Miriam Stan, care a înregistrat un timp de 20 de secunde.

• Pasiunea se construiește în timp și pentru a-i recompensa și pe cei mai rapizi tineri cu vârste între 15-18 ani, la masculin/feminin, pentru cursa The Race, a fost înmânat tricoul alb. Câștigători au fost: Cătălin Luca Câmpean și Raissa Costea.

• S-au bucurat de eveniment cicliști între 10 și 83 de ani.

• Pentru a păstra tradiția ce poartă acest brand legendar în jurul lumii, în Race Village a fost amenajat, cu ajutorul A.S.O., organizatorii internaționali ai evenimentului, Muzeul Tour de France. Cei prezenți au putut descoperi proiecții dedicate istoriei Turului Franței și cicliștilor de top, dar și exponate simbolice care fac Turul Franței atât de special: cele 3 tricouri distinctive, care sunt câștigate anual, tricoul oficial al evenimentului, marca SANTINI, care a putut fi achiziționat și în ziua evenimentului și care este realizat în Italia, la cele mai înalte standarde în domeniu, și ceasul Tissot T-Race Cycling Tour de France, ediție specială 2022.

• În competiție au luat startul și câteva vedete pasionate de acest sport: Ana Maria Brânză, Virgil Stănescu și Roxana Ciuhulescu, precum și Eduard Novak, Ministrul Sportului, înscris la cursa de 85 km.

• La startul curselor The Ride de 42 km și The Race de 85 km am avut onoarea de a o avea alături pe doamna Laurence Auer, ambasadoarea Franței la București, care a încurajat cicliștii și a salutat organizarea în Capitala noastră a legendarului eveniment.

• Sub deviza Recycling - CURSA FĂRĂ POLUARE, Reciclad’OR și Remat Holding au oferit concurenților și spectatorilor posibilitatea de a colecta separat deșeurile reciclabile. În plus, pentru un viitor GREEN, concurenții au avut ocazia să lase un mesaj pentru un mediu mai curat pe tradiționalul perete Tour de France, amplasat în Race Village.

„De cele mai multe ori călătoria este mai captivantă decât destinația. Pentru concurenți, timpul înregistrat la linia de finish este, poate, mai important, însă pentru noi, cei care dăm viață evenimentului, experiența oferită celor prezenți contează foarte mult. A fost o primă ediție plină de provocări dar, întreaga echipă MPG a avut ca misiune să-și onoreze promisiunea făcută acum 25 de ani de a crea bucurie prin sport. Duminică am trăit și noi emoția fiecărui start în competiție și ne-am bucurat de zâmbetele celor ajunși la finish, dornici să obțină medalia-simbol prezentă în 20 de țări ce găzduiesc această competiție. Acum putem spune că facem parte din marea familie Tour de France și sperăm ca ediția de anul viitor să îi determine pe cât mai mulți cicliști să cucerească trasee speciale și specifice legendarei competiții”, declară Tudor Ștefan MOCUȚA, CEO MPG.

Așadar, prima ediție L’Étape România by Tour de France a însemnat mii de ore de muncă în echipă, peste 300 de voluntari și 80 de arbitri, peste 100 de autovehicule de securitate și intervenție în ziua cursei, 425 de intersecții securizate, peste 5.000 de garduri și elemente de siguranță și tot atât de multă determinare pentru a oferi tuturor pasionaților de ciclism o experiență memorabilă.

Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu Primăria Municipiului București, Direcția de Cultură, Învățământ, Turism și PROEDUS. Partenerii instituționali care au susținut evenimentul au fost: Ministerul Sportului, Federația Română de Ciclism, Brigada Rutieră și Ambasada Franței. Partenerul principal al evenimentului este CATENA, iar sponsori oficiali au fost: Saunier Duval și Hervis. Printre partenerii primei ediții se numără: CEGEKA, Gold Nutrition, RECICLAD’OR, Rematholding, CCIFER, Domeniile Panciu, Ana Are, World Class și RTPR. Furnizorii oficiali ai evenimentului au fost: Protherm, Sanador, Tissot, Perfect Tour, Drovie, Orange, Terapie pentru mișcare, Black Cab, Izvorul Minunilor, Nutribon, Salonul Bicicletei, Continental Hotels, RAWZ, Barilla, Hama, Shimano, ROM-Eurotrade, BIKEXPERT, BIKEXCS, Heineken 0,0%, Vesta, Nutivita, Gerble, Julius Meinl, Cosmapp Global si WWF.

Partenerii media ai evenimentului au fost: VOYO, PRO ARENA, KISS FM, RINGIER, GAZETA SPORTURILOR, FREERIDER.RO, SENSO TV.

Despre A.S.O

Datorită prestigioasei competiții Turul Franței, unul dintre cele mai populare evenimente sportive internaționale din lume, clasice, prestigioase precum Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Flèche Wallonne și Paris-Tours, precum și curse pe etape precum Paris-Niza , Critérium du Dauphiné și Vuelta a España, A.S.O. este liderul mondial în organizarea curselor de ciclism, cu 100 de zile de competiție în fiecare an. Globalizarea ciclismului este unul dintre domeniile sale majore de dezvoltare. Cu Turul Saudiți, Turul Deutschland și organizarea Cursei Arctice a Norvegiei, A.S.O. continuă să contribuie energic la creșterea ciclismului ca exemplu de transport durabil pentru centrele orașelor.

Despre L'Étape by Tour de France

L'Étape by Tour de France este lider mondial în evenimente de ciclism cu participare în masă, cu evenimente desfășurate în 20 de țări în 2022 și 26 de evenimente globale. L'Étape by Tour de France oferă cicliștilor amatori posibilitatea de a concura sau de a merge pe o etapă de Turul Franței chiar la ei acasă. Turul Franței este cel mai recunoscut eveniment sportiv anual din lume și este o marcă pre