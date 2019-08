BREAKING NEWS: Un ciclist cunoscut a murit in Turul Poloniei! Tragedie petrecuta in urma cu putin timp

Tragedie in lumea ciclismului! Bjorg Lambrecht (22 de ani), considerat a fi unul dintre cei mai talentati cataratori din lume, a incetat din viata dupa o cazatura suferita in Turul Poloniei.

Lambrecht, component al echipei Lotto-Soudal, locul 4 in Sageata Valona si locul 6 in Amstel Gold Race in 2019, ,a suferit o cazatura cu 50 de kilometri inaintea finishului de astazi. El a fost resuscitat chiar la locul incidentului, apoi transportat de urgenta la spital. Din nefericire, a incetat din viata inainte ca medicii sa mai poata face ceva.

Etapa a treia a Turului Poloniei a avut loc intre orasele Chorzow si Zabrze, iar Fabio Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) s-a impus.

Confimed horrific news.

Bjorg Lambrecht has passed away after crashing in todays stage of the Tour de Pologne.

Our thoughts are with his family, friends and teammates in this unimaginably difficult time. #TDP2019