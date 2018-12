Bradul invingator! Un campion mondial l-a impodobit cu medaliile cucerite: Nu sunt deloc putine

Un roman, campion mondial, face trei sporturi si a castigat de zeci de ori.

Asa arata bradul unui campion mondial: in loc de globuri, el a pus medaliile in pom.

Robert are 18 ani si face karate, lupte si kempo. El e campion mondial la kempo, iar la Tokyo vrea sa ia medalie olimpica la lupte. Pana acum a castigat 60 de medalii.

"M-am gandit ca nu are nimeni brad asa mai wow si am zis sa fiu unic. Am zis sa mi pun globuletele mele, castigate de mine. Medalia la care tin cel mai mult este cea de campion mondial", marturiseste Robert Florea.