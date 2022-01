Bernadette Szocs și Hunor Szocs au trecut la volan. Componenții lotului de tenis de masă, show cu "motor"

Frații Bernadette și Hunor Szocs sunt buni nu doar la tenis de masă, ci și pe pista de karting

sunt buni nu doar la tenis de masă, ci și pe pista de karting Hunor și-a adus aminte de anii copilăriei, pe vremea când se uita alături de tatăl său la toate cursele de Formula 1

„Pasiunea pentru karturi o am de la Bremen, când, din greșeală, am ajuns la un circuit de karting, iar după, un sezon întreg am mers să mă dau de trei ori pe săptămână”, a declarat, pentru Sportsnet, Hunor Szocs, component al echipei naționale masculine de tenis de masă a României.

Bernie a prins microbul mașinilor de la fratele ei. Chiar dacă încă nu are permis, frumoasa blondă se descurcă de minune la volanul kartului.

“Când am văzut că fratelui meu îi place atât de mult, am zis să merg și eu cu el și să încerc. Prima dată mi-a fost puțin frică prima dată, dar după am prins curaj”, a precizat Bernadette Szocs, componentă a echipei naționale feminine de tenis de masă a României.

În timpul cursei, Bernie a avut parte și de un mic incident. „Am vrut să-l evit pe fratele meu ... decât să intru în el, mai bine am intrat eu în pereți”, s-a confesat sportiva tricoloră.

Dacă la tenis de masă, Bernie e cea mai bună, la karting lucrurile stău invers. „Am progresat foarte mult la Bremen. Am ajuns să am față de un profesionist doar cu 4 sutimi mai puțin decât el pe circuitul din Germania”, punctează cel alintat Huni.

Sportivul a dezvăluit că este fanul sporturilor extreme. „Mi-am dat seama că îmi plac foarte mult sporturile pline de adrenalină. În urmă cu 3 ani am sărit și cu parașuta din avion și motto-ul meu în viață este „keep pushing the limits” și cumva mi se potrivește” – Hunor Szocs, component al echipei naționale masculine de tenis de masă a României.