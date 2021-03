Ana-Maria Popescu, al 60-lea sportiv roman calificat la JO de la Tokyo Lista COMPLETA a celor care merg sa se lupte pentru medalii

Ana-Maria a obtinut biletul pentru Tokyo dupa ce a terminat pe primul loc in ierarhia mondiala a probei de spada, precizeaza Federatia de Scrima.

In weekend, Ana-Maria Popescu a evoluat la Cupa Mondiala de la Kazan, unde s-a clasat pe locul al 33-lea.

Ana-Maria Popesci va participa astfel la a cincea editie a Jocurilor Olimpice din cariera, ea castigand argint la Beijing in 2008, la individual si aurul la Rio in 2016, cu echipa. A mai participat la editiile de la Atena 2004 si Londra 2012.

''Imediat ce m-am trezit din visare dupa JO Rio 2016, m-am intors hotarata in sala de antrenament... de parca Tokyo 2020 se intampla 'ieri. Asa o graba aveam. Acum n-am nici cea mai vaga idee cum au zburat anii, stiu doar ca finalul verii lui 2019 am realizat ca mai am uite atat si dau buzna Jocurile peste mine... eu fiind prima sub linie in privinta calificarii. Si iata-ma cu fix o luna inainte de inceperea sezonului, cu 'o pana' de toata frumusetea la genunchiul drept, tragand din greu in sala de recuperare si sperand sa-l conving pe avariat sa colaboreze in continuare (ceea ce am si reusit pentru o buna bucata de vreme).

Tot in perioada aceea am aflat, pentru ca in graba mea spre calificare ma furase peisajul si nu tinusem cont de astfel de detalii, si ca ma luptam din greu ca sa ajung pentru a 5 a oara la Jocurile Olimpice. Ei... treaba asta mi s-a parut inca si mai interesanta! N-as fi crezut, n-as fi sperat, dar iata ca eram deja pe drum si cale de intors nici ca mi-as fi dorit sa gasesc.

Ii multumesc Ralucai Moga pentru ca fara sa stie in acea zi, in acel moment, mi-a servit pe tava un strop de motivatie care sa-mi tina entuziasmul sus cand drumul avea sa se ingreuneze. Cu toate durerile si limitarile, am avut un inceput de sezon exceptional care mi-a adus suficiente puncte pentru a-mi asigura un loc in zborul catre marele vis.

Apoi, stim cu totii, lumea s-a oprit in loc... iar eu am asteptat un an de zile ca sa ma pot bucura de aceasta realizare, dar e placut sa te bucuri si 'in reluare'‚ chiar daca esti singur intr-o camera de hotel din care ai impresia ca nu vei mai pleca vreodata'', a marturisit Ana-Maria Popescu, pe Facebook.

''Le multumesc si le sunt recunoscatoare tuturor celor care mi-au fost alaturi in aceasta aventura, care au muncit alaturi de mine si care m-au suportat, pentru unii dintre ei am o veste si mai buna ... munca abia acum incepe. Va multumesc voua pentru energia buna si indiferent cum va arata drumul de aici inainte pentru mine, va rog ceva... indrazniti sa visati, credeti in visul vostru si munciti pentru el pana ajungeti sa-l impliniti'', a mai scris sportiva.

Romania a ajuns la 60 de sportivi calificati la JO 2020 (nominal sau locuri cota) la 13 discipline sportive: inot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastica artistica, baschet 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masa, box si scrima:

Atletism (5): Florentina Iusco (saritura in lungime), Alina Rotaru (saritura in lungime), Claudia Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (saritura in inaltime), Alin Firfirica (aruncarea discului);

Baschet (4): (echipa feminina 3x3);

Box (1): Cosmin-Petre Girleanu (cat. 52 kg);

Canotaj (18): patru rame masculin, dublu vasle feminin - categorie usoara, patru rame feminin, dublu vasle masculin, dublu vasle feminin, dublu rame feminin, dublu rame masculin;

Ciclism (2): Vlad Dascalu (mountain bike), (ciclism pe sosea);

Fotbal (18): echipa nationala olimpica;

Gimnastica artistica (2): Maria Holbura (individual compus), Marian Dragulescu (sarituri);

Inot (2): Robert Glinta (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate);

Kaiac-canoe (2): canoe-2 masculin pe 1.000 m;

Lupte (1): Alina Vuc (cat. 50 kg);

Scrima (1): Ana-Maria Popescu (spada);

Tenis de masa (3): echipa feminina (3 jucatoare);

Tir sportiv (1): Laura Ilie (pusca aer comprimat 10 m).