Tudor Fulea a făcut parte din lotul României la Campionatul European de polo desfășurat în Croația, la Split, și a obținut titlul de golgheter al competiției cu 19 goluri, devansându-i pe Manhercz (18 goluri), Ortega (16) și Argyropoulos (15).

În cele șase partide disputate, poloistul a avut o reușită cu Muntenegru, două cu Spania, cinci cu Germania, respectiv Israel și șase cu Olanda. Singurul meci în care nu a înscris a fost împotriva Serbiei. Naționala României condusă de Bogdan Rath a terminat pe poziția a 10-a Campionatul European de la Split.

Interviu cu Tudor Fulea, golgheterul României la Campionatul European de polo

Tudor Fulea, unul dintre cei mai profilici poloiști români, a oferit un interviu în exclusivitate pentru www.sport.ro, unde a vorbit despre Cosmin Radu, perceput drept cel mai bun centru al lumii la polo pentru mulți ani, despre începuturile sale și momentul în care i-a fost înmânat premiul de golgheter, plin de emoție și bucurie.

Salut, Tudor! Cum te-ai simțit când ai obținut titlul de golgheter?

A fost o surpriză. Nu mă așteptam niciodată să se întâmple așa ceva. Știam că o să marchez destul de mult, dar nu mă așteptam să fac diferența așa de mult. Neașteptat acest premiu.

Când eram acolo să-mi iau premiul, se uitau toți la mine 'cine e ăsta și ce caută aici', ceva de genul acesta. A fost foarte tare să fiu printre ei. Aveam foarte mari emoții, nu puteam să leg două cuvinte. De departe este cea mai tare experiență din viața mea. Dacă pun toate fericirile pe care le-am avut în viață nu se compară cu acel moment. Când mi-au rostit numele am zis, ori leșin acolo, ori cad și râd toți de mine. A fost foarte fain, tot stadionul era plin. Toată lumea m-a aplaudat, m-am simțit cum e să fii unul dintre cei mai buni.

"Din toate salariile până la 18 ani puneam deoparte jumătate"

Când te-ai apucat de polo și când ți-ai dat seama că asta îți dorești de la viață?

Am avut primul meci la 11 ani, 12 ani. În clasa a noua mi-am dat seama că ăsta vreau să fie drumul meu în viață, când am debutat la Rapid, în Superligă. Da, la seniori!

Ce ai făcut cu primii bani câștigați din polo?

Primii bani i-am câștigat la Rapid. Aveam indemnizație, mi se părea wow. Mă gândeam: 'ce fac eu cu banii ăștia acum'? Îmi doream foarte mult o mașină și din toate salariile până la 18 ani puneam deoparte jumătate. Îmi mai luam și o bluză, mâncare, dar mare parte strângeam pentru mașină. Am avut noroc și că am mai prins lotul la națională, am mai luat prime și am reușit să strâng bani. Mi-am luat mașină cu fix două săptămâni înainte de bac. Îmi stătea capul numai la mașină și îmi spunea mama 'o să-ți iau mașina dacă nu iei bacul'. Eu mi-am luat-o din banii mei, cum să-mi iei mașina? (n.r. râde).

Autograf de la Cosmin Radu

Ce părere ai despre Cosmin Radu, perceput ani de zile drept cel mai bun centru al lumii? Când ai avut primul contact cu el?

Pentru foarte mulți ani a fost cel mai bun centru din lume și chiar și în momentul de față cred că ar putea să iasă în Top 5.

Când eram mic, îi urmăream pe cei din națională: Ioan Alexandru, Cosmin Radu, Drăgușin. Nu mai știu cum a reușit tata la un moment dat, i-a prins într-o deplasare cu trenul. I-a cerut lui Cosmin un autograf pentru mine. M-am bucurat mult și am spus că vreau și eu ca ei sau să joc în echipă cu ei. Peste 6-7 ani am ajuns la națională și am ajuns la națională cu ei.

Care a fost cel mai mare număr de goluri pe care le-ai dat?

Cred că opt sau nouă goluri. Dar, dădeam de regulă trei-patru goluri. Se făceau top 10 marcatori în Superligă, iar eu mereu mă situam acolo. Am fost și primul.

Te-ai gândit în ce campionat al lumii ți-ar plăcea să joci și la ce echipă?

Da, m-am gândit. Am avut și oferte, dar nu ceva să mă facă să mă duc acolo neapărat. Vara asta am semnat cu Steaua foarte târziu și la două ore după ce am semnat cu ei, a venit o ofertă de la Apollo din Grecia. Campionatul e puternic, ei sunt pe patru. Le-am spus 'îmi pare rău, fix acum am semnat cu Steaua'.

Cel mai mult mi-ar plăcea să joc în Spania, e mai frumos, la mare. La Barcelona sau Barceloneta. A doua e mai bună și cam tot lotul ei se află în lotul Spaniei. Naționala e foarte constantă, mereu se bate în primele trei la orice, e o echipă foarte dură și constantă.

"Am avut un episod la Steaua când am cedat urât de tot"

Ce faci când ești provocat în bazin? Ripostezi?

Am avut momente, dar, în mare parte, eu sunt un sportiv disciplinat. Nu comentez, nu mă iau la ceartă, nu caut conflicte. Sunt mai pacifist. Da, am ripostat. Mai mereu ripostez dacă simt că cineva dă în mine, ripostez. Dar nu încep niciodată. Caut să joc cât mai curat. Dacă tu ești mai bun, felicitări ție.

Dacă mă trage cineva de slip nu suport chestiile astea. Și mai vii cu un cot în gură, cu o foarfecă. Am avut un episod la Steaua când am cedat urât de tot. Nu-mi place să văd pe cineva care nu-și dă interesul atunci când eu am mult chef. Sunt perseverent, ambițios. Vin la bazin să ne atingem scopurile și când văd pe cineva care joacă în sictir nu-mi pică bine deloc. Simt că-și bate joc de munca mea.

"Avem 1% din ce au spaniolii!"

Care a fost cel mai greu moment al tău?

Când am pierdut finala la juniori în ultimul meu an de juniorat când eram la DInamo. Am jucat împotriva orădenilor, am fost înfrânți... Am fost foarte supărat... Au fost mai multe, totuși. Ne băteam cu Sportul Studențesc pentru locurile 3-4 și tot așa, eram supărat tare când ne băteau.

României i se spunea Țara Ligheanelor din cauza bazinelor foarte puține. S-a schimbat ceva de-a lungul anilor?

Absolut nimic. Sunt la fel de puțin bazine, chiar dacă s-au mai construit câteva. Avem 1% poate din ce au spaniolii sau alte țări. 3-4 metri de regulă ar trebui să fie apa înălțime, iar mie, în unele bazine de la noi, îmi vine până la piept. Îmi place mult bazinul de la Târgoviște. Și cel din Ghencea e frumos. La națională, le-am spus că dacă mai facem antrenamente în Floreasca, nu mai vin!

Tudor Fulea: "Cea mai bună pregătire e cea cu corpul tău"

Ai un sfat pentru sportivi?

Sfaturi, să spun așa? Nu contează doar antrenamentul, contează să muncești și înainte. Sau după. Cea mai bună pregătire e cea cu corpul tău. Am băgat la cap lucrurile acestea: să muncesc și înainte și după. Cred că într-o zi am înotat aproape 12 km. Dimineața la înot vreo 5-6 km, seara la Rapid era zi de înot că era luni, am înotat 3 km și am început și pregătirea cu juniorii.