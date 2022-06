Adi Popa a răbufnit după ultimele acuzații în cazul David Popovici - CSA Steaua: „Da, din cauza mea a plecat!” 

Tânărul înotător a devenit campion mondial la probele de 100 și 200 m liber și a intrat în istorie, devenind al doilea sportiv care reușește să câștige aur la ambele probe în aceeași ediție a turneului, după Jim Montgomery, care a reușit asta în 1973. Cazul lui David Popovici a stârnit controverse în România.

Legitimat la CS Dinamo din septembrie 2021, David Popovici a făcut parte până atunci din Clubul Sportiv al Armatei Steaua, iar fanii le-au reproșat oficialilor că nu au făcut eforturi pentru a-l ține pe tânărul înotător, în contextul potențialului său.

Adi Popa a răbufnit după ultimele acuzații în cazul David Popovici - CSA Steaua



Suporterii din AS47 au postat un mesaj dur la adresa conducerii, acuzându-i pe oficiali de lipsa de interes, iar apoi s-a vehiculat faptul că plecarea lui David Popovici a avut legătură cu situația de la echipa de fotbal pregătită de Daniel Oprița.

Adi Popa (33 ani), unul dintre jucătorii despre care s-a spus că are printre cele mai mari salarii de la echipa din Liga 2, a comentat zvonurile apărute, arătându-se indignat de informații.

„Știam de David Popovici dintr-o conjunctură un pic ciudată. Când am semnat cu CSA, un ziarist a spus că eu l-am dat afară pe David Popovici de la Steaua. Sunt răutăți, am anumiți "prieteni" în presă. S-a spus că bugetul clubului s-a ajustat pentru că am venit eu. Parcă aș fi avut milioane de euro salariu! Chiar și recent s-a spus.

M-a sunat un amic și făcea caterincă de mine la telefon. Da, categoric, din cauza mea a plecat David Popovici de la Steaua (n.r. - râde), aici a fost problema. Chiar m-am bucurat acum pentru el, am citit că muncește foarte mult, e greu și cu școala, și cu competițiile”, a declarat Adi Popa la Digi Sport.