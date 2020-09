Accident INFIORATOR la Raliul Transilvaniei! Masina s-a izbit de un copac, iar pilotul a ajuns la spital! Care este starea sportivilor

Un accident infiorator a avut loc la Raliul Transilvaniei.

Masina lui Eugen Caragui si Robert Fus a iesit in decor si s-a izbit de un copac, pilotul avand nevoie sa fie transportat la spital dupa impact.

Din fericire, potrivit oficialilor Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, cei doi sunt in afara oricarui pericol. "Suntem intr-o situatie neplacuta, dar se stie ca sportul nostru este periculos. Ei sunt in afara oricarui pericol, este vorba de echipajul cu numarul 13, pilotul se afla la UPU acum sub investigatii, dar ambii sunt constienti.

Intotdeauna in astfel de momente trebuie ca federatia sa intervina, dispozitivele pe care le-am avut au intervenit, am avut acolo ambulanta, descarcerare si au intervenit imediat, comunicatiile au functionat. Nu stim inca daca a fost o eroare de pilotaj, dar asta ne va declara chiar el sau noi, Federatia, printr-un comunicat", a spus vicepresedintele FRAS, Daniel Ungur.