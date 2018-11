A jucat la Gloria Bistrita, iar acum o ia pe urmele lui Arnold! Viseaza sa castige titlul de Mister Olympia

Un jandarm din Bistrita viseaza sa castige titlul Mister Olympia!

Jandarmul din Bistrita isi umfla muschii la culturism si n-o face degeaba. Se lauda cu medaliile la colegii lui. Omul mananca din trei in trei ore ca sa fie in forma.

"Eu umblu mereu cu caserolele dupa mine de dimineata pana seara", a spus Alexandru Sucutardean.

Jandarmul spune ca la inceput era ironizat de colegii de la sericiu pentru ca acesta avea broccoli la serviu si a participat la primul concurs din cauza colegilor.

"La inceput au ras de mine, eu am participat din cauza lor la primul concurs, din cauza ca radeau de mine ca eram cu broccoli la mine sau cu alte chestii", a spus jandarmul.

Acesta este si instructor de fitness si spera ca pe viitor sa fie campion mondial si sa castige Mister Olympia.

Jandarmul a jucat si fotbal in liga a 3-a la Gloria Bistrita si spune ca nu se da in vant dupa fotbalul din Romania si echipa lui favorita este FC Barcelona.