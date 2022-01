Mister Olympia de la CFR Cluj. Programul draconic al lui Ciprian Deac. "Era deja transpirat când am ajuns eu"

Unii spun că e numai "pachețele de mușchi", iar planul de pregătire din agenda sa e corect configurat. A învățat multe de la preparatori fizici, de la nutriționiști și de la foști sportivi din discipline de anduranță, iar acum își demonstrează profesionalismul la liderul campionatului.

Ciprian Deac (35 de ani) e unul dintre factorii determinanți ai parcursului CFR-ului din sezonul trecut, dar și din actuala stagiune, când trupa din Gruia s-a detașat la 10 puncte de FCSB. Iar elocventă pentru felul în care se antrenează Deac e o declarație dată de Yasin Hamed, fost fotbalist la CFR.

"Când am fost la CFR şi am semnat, după câteva zile am mers în vestiar, prezența era la 10, eu m-am dus pe la 9:30 şi Deac era deja transpirat.

Cred că este un exemplu pentru toţi jucătorii tineri din România şi nu neapărat tineri, pentru toţi jucătorii din Liga 1 este un exemplu", a spus Yasin Hamed pentru Telekom Sport.