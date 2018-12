A fost star in Premier League, Olaroiu l-a cumparat cu MILIOANE! Acum e FALIT si nu si-a mai vazut familia de luni intregi

Jucatorul sustine ca mai are doar 700 de euro in cont!

Atacantul celor de la Kayserispor, Asamoah Gyan, trece prin momente extrem de dificile. Candva unul dintre cei mai promitatori atacanti din lume, Gyan a fost cumparat de catre Sunderland in 2010 cu 13 milioane de lire sterline, insa a plecat dupa un sezon la echipa antrenata pe atunci de Cosmin Olaroiu, Al Ain, pentru un salariu de 4 ori mai mare!

Ajuns la Kayserispor in vara lui 2017 dupa venirea lui Marius Sumudica pe banca turcilor, Gyan se plange acum ca nu a mai fost platit de club de luni intregi: "Oriunde as cauta, singurii bani pe care ii mai am sunt cei 700 de euro pe care ii vedeti in cont" le-a spus Gyan celor de la My News Ghana.

Nu este singura problema a jucatorului - acesta nu a mai vorbit cu sotia lui, Gifty, si cu cei 3 copii ai lor din luna august! Acestia nu ii returneaza telefoanele dupa ce Gyan a cerut divortul pentru a se casatori cu o alta femeie, Nina Atalah.